Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 55 müze ve ören yerine giriş ücreti yüzde 50 artırıldı. Ayasofya, Topkapı Sarayı ve İzmir Efes Ören Yerini ziyaretin bedeli 60 liraya yükseldi. Pamukkale’ye giriş ise 50 lira oldu. Bu zamlar, tartışmaları beraberinde getirdi. Bakan Yardımcısı Haluk Ulusoy tepkiler üzerine “Sevgili gençler, 18 yaşına gelene kadar tüm T.C. vatandaşı gençlerimize Ayasofya gibi 300’e yakın sayıda müze ve ören yerinin ücretsiz olduğunu biliyorsunuz değil mi? Henüz görmeyenler haydi Ayasofya’ya” diyerek küçük ziyaretçilere çağrıda bulundu.



ZİYARETÇİ AZALIR

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen ise “Zam yapılırken yerli turistin müze ve ören yerlerini ziyaret etmesini kolaylaştıracak indirimlerin de yapılması gerekiyor. Bu tarife, yerli ziyaretçi sayısını ciddi manada olumsuz etkileyecektir. Pamukkale’yi Denizli halkının dahi ziyaret etmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir. Kültürel ve doğal varlıklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için buraların vatandaşlara ulaşabilecekleri tarifelerle sunulması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.