Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fotoğraf sanatını mimari ile birleştiren Gökhan’ın sergisi, bu derlemenin örneklerini içeriyor. Sanatçı “Denizlerden balıkları, ormanlardan ağaçları, gökyüzünden kuşları koparıp atamayız. Onlar Leylâ ile Mecnun, Mevlâna ile Şems-i Tebrizi gibi birbirini tamamlar ve gezegenimizi zenginleştirir. Bu anlayışıyla yeryüzündeki her bir canlının varoluşunu değerli buluyorum" diyor. Gökhan’ın fotoğraf sergisi, 19-25 Ekim tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezi fuaye sahasında ziyaret edilebilecek.