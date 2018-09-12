Fotoğraf sanatını mimari ile birleştiren Gökhan’ın sergisi, bu derlemenin örneklerini içeriyor. Sanatçı “Denizlerden balıkları, ormanlardan ağaçları, gökyüzünden kuşları koparıp atamayız. Onlar Leylâ ile Mecnun, Mevlâna ile Şems-i Tebrizi gibi birbirini tamamlar ve gezegenimizi zenginleştirir. Bu anlayışıyla yeryüzündeki her bir canlının varoluşunu değerli buluyorum" diyor. Gökhan’ın fotoğraf sergisi, 19-25 Ekim tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezi fuaye sahasında ziyaret edilebilecek.