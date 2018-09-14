Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün İstanbul lansmanı gerçekleştirilen festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ile Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda finale kalan eserler açıklandı. Toplamda 900 bin lira para mükâfatının dağıtılacağı festivalde; M. Fazıl Coşkun’un “Anons” filminin yanı sıra “Arada”, “Aydede” ve “Kaos” gibi 15 eser yerli kategoride yarışacak. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise

“Şüphe” (Burning) “Domestik” (Domestique) ve “Çifte Hayatlar” (Double Vies) gibi filmler yer alacak. Festival 22-30 Eylül’de düzenlenecek.



YEREL OLMADAN OLMAZ!

Festivalin yerelden dünyaya ulaşan bir kimliğin olduğunu ifade eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü “Yerel olmadan, millî olmadan evrensel olunmaz. Biz yerli sinemamızı öne çıkararak uluslararası kimliğiyle bütünleştirerek bu festivali yapıyoruz” diye konuştu. İHA