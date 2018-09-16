Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Meydan Muharebesi, düşman kuvvetlerinin ilk geri çekilmeye başladığı Ankara Polatlı’daki Kartaltepe mevkiine kurulan tanıtım merkeziyle ziyaretçilere anlatılacak. Merkezde, 23 Ağustos 1921’de başlayan ve 22 gün süren çatışmaların ardından Yunan güçlerinin geri püskürtülmesiyle biten Sakarya Zaferi’nin yanı sıra Türk tarihi de gelecek nesillere aktarılacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren tanıtım merkezinin kültür ve tarih danışmanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Ürekli, şunları dile getirdi: Çalışmalarda son aşamaya gelindi. Yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip tanıtım merkezi, Türk tarihinin dönüm noktası bir bölgeye inşa edildi. Bunun manevi olarak ziyaretçiler üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Ziyaretçiler panoramik açıdan savaşın geçtiği bütün alanları bu noktadan görme fırsatı bulacaklar. Özellikle genç nesiller buraya geldiklerinde Türk tarihini bir bütün olarak öğrenecektir. Burası bir millî hafızadır. Türklerin Orta Asya’dan bugüne kadar olan bin yıllık geçmişini burada kavrayacaklardır.

ESKİ TÜRK KIYAFETLERİ SERGİLENECEK

Betonarme silindirik bina çevresine çelik konstrüksiyon giydirilerek inşa edilen merkezin içinde, dekor ve diorama alanları, dome projeksiyon sistemi, balmumu heykeller, video duvarlarla yağlı boya tablolar bulunacak. Ziyaretçiler, merkezde Türk topluluklarının tarih boyunca kullandığı kıyafetleri ve bazı orijinal replikaları da yakından görme fırsatı bulacak. Tanıtım merkezinin, ekim ayında ziyaretçilere kapılarını açması planlanıyor.