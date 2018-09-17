Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Demir Karahan âdeta Türk sinemasının eskimez isimlerinden… Tecrübeli oyuncu, daha çok Deli Yürek dizisindeki “Ağabey” rolüyle tanınıyor ama Yeşilçam’da elliye yakın filmde başrol oyunculuğu yaptı. 74 yaşındaki oyuncu, hem yeni filmleri hem de görüntüsüyle de gençlere taş çıkartmaya devam ediyor. Usta aktör, en son bu hafta gösterime giren Coşkun Çokyiğit’in senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği “İçimdeki Hazine” filminde rol aldı. Karahan, yurt dışında yaşayan bir kızın kendi değerlerini keşfetmesini işleyen filmde, biri mafya babası diğeri ise derviş ruhlu bir adam olan iki karakteri birden canlandırıyor. Biz de kendisiyle yeni filmi ve Yeşilçam kariyeri üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.



¥ Yeşilçam’a ömrünüzü verdiniz. Nasıl hatırlıyorsunuz eski günleri?

Yıllar evvel yönetmen Duygu Sağıroğlu bir lokalde Fatma Girik’le çekecekleri filmin başrolünü bana vermişti. Böylece Yeşilçam kariyerim başlamış oldu. Yaklaşık yarım asır emek verdiğim Yeşilçam’da çok iyi hatıralarım oldu. Hasretle yâd ediyorum doğrusu o günleri… Çok güzel insanlar tanıdım, bir kısmı göçüp gitti.



MAZİDEN DERS ÇIKARDIM

¥ O yılların sinemasını bugünlerle kıyas ettiğinizde neler söylersiniz?

Yeşilçam bugünkü Türk sineması için bir temel meydana getirdi. Son zamanlarda Türkiye’de sinema eğitimi ilerledi. Ancak bu çok uzun bir geçmişe dayanmıyor. Ondan önce sinemanın bir mektebi yoktu. Bizleri alaylı oyuncu olarak Yeşilçam yetiştirdi. Ama bugün ben okullulardan oldukça ümitliyim.



¥ Sinemada pişmanlıklarınız oldu mu?

Bir gün Aziz Nesin’le laflarken “Ben hayatımda hiç pişman olacağım işler yapmadım” deyiverdim. O da bana “Ben seni akıllı bir adam diye bilirdim. Sakın bir daha bu lafı sarf etme. Pişman ol, daha iyisini nasıl yapabilirdim diye düşün!” şeklinde cevap verdi. Bu sözler, bana düstur oldu. Hep geçmişten ders çıkararak hayatıma devam ettim.

Tabii ki birçok pişmanlığım var.



HEPİMİZ ÖLECEĞİZ

¥ Yeni filminize gelirsek, bu defa sırlı bir hikâye ile seyirci karşısındasınız. Neye temas ediyorsunuz?

İçimdeki Hazine’de bir şifre ile dünyanın sırlarını çözmekten ziyade insani değerleri anlamaya vurgu yapıyoruz. İnsanlığa ait güzellikleri; kalp kırmamayı, boş kavgaları bırakmayı ele alıyoruz. Zira bütün dünyada ana problem sevgi eksikliği.



¥ Peki, hayatta mutlu olmak için bir şifre var mı?

Barış ve sevgi bu dünyanın sırrıdır diye düşünüyorum. Bütün kötülükler, kavgalar bu iki kelimenin gerektiği gibi anlaşılamamasından kaynaklanıyor. Kimse sahip olduğu parayı, cebinde öbür dünyaya götüremiyor. Hepimiz öleceğiz, bu dünya böyle bir dünya… Asıl servet kuşkusuz para değil. Asıl serveti para zanneden insanları da sevmiyorum. Bizim servetimiz iyilik ve güzelliktir.

'AĞIR ABİLİK' BANA YAPIŞTI

Demir Karahan, son yıllarda sıkça canlandırdığı “mafya babası” karakterleri için şunları söylüyor: Sanat hayatım boyunca yüzlerce bölüm dizide, elliyi aşan sinema filminde başrollerde rol aldım. Aslında Deli Yürek dizisine kadar böyle “ağır abi” imajım yoktu. Orada canlandırdığım ağabey karakteri fenomen oldu, bu da bize yapıştı kaldı. Sokakta gezerken de insanlar bana ağır abi gibi davranıyor. Ama ben rahatsız değilim bu durumdan. Bir oyuncu her karakteri hakkını vererek canlandırabilmeli.