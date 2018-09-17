Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından tertiplenen festivalde SİSAY Emek Ödülleri Erkan Can, Sumru Yavrucuk, Altan Erkekli ile Bahar Öztan’a verildi. SİSAY Onur Ödülü Ayşen Gruda’nın, SİSAY Yaşam Boyu Onur Ödülü ise Fatma Girik’in oldu. Festivaldeki film gösterimleri ise 22 Eylül’e kadar Bodrum ve Kos (İstanköy) Adası’nda yapılacak.