Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından tertiplenen festivalde SİSAY Emek Ödülleri Erkan Can, Sumru Yavrucuk, Altan Erkekli ile Bahar Öztan’a verildi. SİSAY Onur Ödülü Ayşen Gruda’nın, SİSAY Yaşam Boyu Onur Ödülü ise Fatma Girik’in oldu. Festivaldeki film gösterimleri ise 22 Eylül’e kadar Bodrum ve Kos (İstanköy) Adası’nda yapılacak.
Ustalara festivalde ödül...
17.09.2018 - 05:14 | Son Güncelleme: 17.09.2018 - 05:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
8. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda mükâfatalar ihtişamlı bir törenle sahiplerine takdim edildi.
Etiketler : 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası,
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