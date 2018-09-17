Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borusan Contemporary’de Dr. Necmi Sönmez’in küratörlüğünde açılan “Üvercinka” isimli sergi; neon, video ve fotoğraf teknikleriyle imal edilmiş eserleri bir araya getiriyor. Serginin ismi de şair Süreya’nın Üvercinka kitabından emanet alınıyor. Şiirsel ve görsel algıyı ön plana çıkarmayı hedefleyen Üvercinka sergisinin ana teması “yeniden düşünmek”, “yeni sorular üretmek” üzerine oluyor. Bu sergide, başka bir dile tercüme edilemeyecek kadar şiir evrenine gömülü olan Üvercinka, global sanatın çarpıcı örneklerine sahip koleksiyondaki eserler için yeni bir yorumlama noktası oluyor. “1958’de yayımlanan Üvercinka, 2018’de, 60 yıl sonra, bizi neden bu denli etkiliyor?” sorusuna da eserlerle cevap aranıyor. Sergi, 17 Şubat 2019 tarihine kadar Borusan Contemporary’de, yalnızca hafta sonları ziyaret edilebilecek.