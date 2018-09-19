Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Film haftası çerçevesinde, SİSAY’in ev sahipliğinde “Türk Sinemasında Dönemsellik, Kısa ve Orta Vadeli Çözümler” paneli tertiplendi. Çok sayıda sinemacının katıldığı panelin sonunda yönetmen Murat Şeker, yapımcılar ve sinema salonu sahiplerinin beraber sinemaya yatırım yapması gerektiğini anlattı. Konuşmanın ardından birçok yapımcı ve sinema salonu sahipleri, ortak olma konusunu bir müddet tartıştıktan sonra aynı yolda beraber yürüme kararı aldı.



DEVRİM OLABİLİR

Yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı da alınan bu kararın çok mühim olduğunu ifade etti. Saçıntı şöyle konuştu: Bugün bu karar alındığında kulaklarıma inanamadım. Kendimi yalancı çıkarmamak için de sosyal medyadan paylaşamadım. Bence bu güzel Türkiye’mizin sinemasında ya bir evrim ya da bir devrim olacak göreceksiniz. Bence çok önemli bir gelişme bu karar. İlk defa yapımcılar ve sinema salonu işletmecileri aynı taşın altına ellerini koyacaklar. İHA