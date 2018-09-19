Küratörlüğünü Bülent Aydın’ın üstlendiği “İstanbul’dan Güzellikler Ustalardan Yansımalar” sergisinde farklı şehir manzaraları yer alıyor. İlk defa 2005 yılında Türkiye’ye gelen ve iki yıl boyunca İstanbul’un güzelliklerini resmeden Chirvase; Ayasofya, Kız Kulesi, Ortaköy ve Boğaziçi gibi İstanbul’un önemli noktalarının yanı sıra önde gelen Rus ressamların çok önemli tablolarını yeniden yorumladı. Sergi, 30 Eylül tarihine kadar Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilecek.