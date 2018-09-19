Küratörlüğünü Bülent Aydın’ın üstlendiği “İstanbul’dan Güzellikler Ustalardan Yansımalar” sergisinde farklı şehir manzaraları yer alıyor. İlk defa 2005 yılında Türkiye’ye gelen ve iki yıl boyunca İstanbul’un güzelliklerini resmeden Chirvase; Ayasofya, Kız Kulesi, Ortaköy ve Boğaziçi gibi İstanbul’un önemli noktalarının yanı sıra önde gelen Rus ressamların çok önemli tablolarını yeniden yorumladı. Sergi, 30 Eylül tarihine kadar Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilecek.
İstanbul hayranlığını eserlerine yansıttı
19.09.2018 - 04:55 | Son Güncelleme: 19.09.2018 - 04:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eserleri dünyadaki mühim koleksiyoncularda olan Romen ressam Valentin Chirvase’ın İstanbul’a hayran kalarak yaptığı eserleri, Trump Art Gallery’de görücüye çıkıyor.
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580993 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/580993.aspx
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