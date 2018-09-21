Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

55. Ulusal Yarışma’da Türkiye sinemasında farklı yönelimleri temsil eden 7 yapım yer aalcak. Yarışmada, geçen sene olduğu gibi bu yıl da belgesel ve kurmaca filmler bir arada olacak. Genç yönetmenlerin dünya prömiyerini uluslararası festivallerde yapan filmlerinden usta isimlerin merakla beklenen son işlerine, Türkiye sinemasında farklı yönelimleri temsil eden 7 film bu yılın Ulusal Yarışma seçkisini oluşturuyor. 55. Ulusal Yarışma’da; Hüseyin Karabey’in “İçerdekiler”, Tayfun Pirselimoğlu’nun “Yol Kenarı”, Ali Kemal Çınar’ın “Di Navberê De/Arada”, Mehmet Ali Konar’ın “Renksiz Rüya”, Tarık Aktaş’ın ilk filmi “Nebula”, Rojda Akbayır’ın belgeseli “Parçalar”, 25 yaşındaki dilsiz Sibel’in öyküsünü anlatan Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti imzalı “Sibel” filmleri yer alıyor.