Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultan Abdülaziz tarafından 1 Eylül 1868 tarihinde "Mekteb-i Sultani" adıyla hizmete sunulan Galatasaray Lisesi, Türkiye'nin yaşadığı değişimlerin merkezinde olan bir eğitim kurumuydu. Bir buçuk asırlık lise, hem mezunları hem de kültürel atmosferiyle bir "mektep" olmanın çok ötesine geçti. Bir zamanların "Mekteb-i Sultanisi'nin tarihi ise kuruluşunun 150. yılı çerçevesinde, sergilerle gün yüzüne çıkarılıyor. Pera Müzesi, Galatasaray Lisesi’nin “Mektep Meydan Galatasaray” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Çelenk Bafra'nın üstlendiği sergide; resim, heykel, yerleştirme, fotoğraf, video, ses ve performans gibi farklı mecralardan eserlerle kurumun ruhuna vurgu yapılıyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’ndeki “Batıya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi’nin 150 Yılı” başlıklı arşiv sergisi ise fotoğraf ve vesikalarla mektebin değişimini ve giderek Batılılaşmasını yansıtıyor. “Mektep Meydan Galatasaray” sergisi 25 Kasım'â kadar Pera Müzesi’nde, “Batıya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi’nin 150 Yılı” sergisi 23 Şubat 2019’a kadar İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde görülebilecek.