Uluslararası Genç Derneği ve Üsküdar Belediyesi tarafından tertiplenen Tecrübe Söyleşileri'nde, bir baba ve eş olarak Cahit Zarifoğlu konuşuldu. Mülakatta kızı Betül Zarifoğlu “Tahammülü yüksek, çok alakalı bir babaydı. Yazıları hep bizim yanımızda yazardı. ‘Ayrı odaya gidin’ gibi şeyler söylenmezdi bize” dedi. Cahit Zarifoğlu'nun çok çalışkan biri olduğunu vurgulayan eşi Berat Zarifoğlu da, "En büyük hayali televizyon kurmaktı. ‘Haberi istedikleri gibi bilmemizi istiyorlar’ derdi” şeklinde konuştu. Zarifoğlu, eşinin tasavvufa meraklı olduğunu ve huşuyla namaz kıldığını da söyledi.
En büyük hayali televizyon kurmaktı
24.09.2018 - 06:08 | Son Güncelleme: 24.09.2018 - 06:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk edebiyatının ‘Zarif Abisi’ şair Cahit Zarifoğlu’nun hayatını ailesi anlattı.
Etiketler : cahit zarifoğlu,
581698 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/581698.aspx
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