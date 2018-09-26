Oyuncu Ayhan Hülagü de Karagöz’ün tanınması için Amerika’da gölge oyunu gösterileri yapan gezici bir tiyatro kumpanyası ‘Karagoz Theatre Company’yi kurdu. İlk performansını Amerika’nın başşehri Washington DC’de yapan sanatçı, Virgina ve Iowa’da gösteriler yaptı. Amerikalıların gölge oyunuyla Türklerden daha fazla alaka gösterdiğini söyleyen genç sanatçı “Oyunumuzu dünyaya tanıtma şansı bulmak beni inanılmaz mutlu ediyor” diyor.
Karagöz ruhu ABD’de canlandı
26.09.2018 - 07:13 | Son Güncelleme: 26.09.2018 - 07:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UNESCO tarafından 2009 yılında insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine ilave edilen Karagöz, dünyanın dikkatini çekiyor.
Etiketler : karagöz,hacivat karagöz,
581947 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/581947.aspx
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