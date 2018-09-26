Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Ayhan Hülagü de Karagöz’ün tanınması için Amerika’da gölge oyunu gösterileri yapan gezici bir tiyatro kumpanyası ‘Karagoz Theatre Company’yi kurdu. İlk performansını Amerika’nın başşehri Washington DC’de yapan sanatçı, Virgina ve Iowa’da gösteriler yaptı. Amerikalıların gölge oyunuyla Türklerden daha fazla alaka gösterdiğini söyleyen genç sanatçı “Oyunumuzu dünyaya tanıtma şansı bulmak beni inanılmaz mutlu ediyor” diyor.