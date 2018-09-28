Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yarın başlayacak festivalde yapılacak olan geleneksel kortej, Türk sinemasının ve televizyon dünyasının birbirinden elit misafirlerini Antalya halkıyla buluşturacak. Cam Piramit önünden başlayacak kortej, şehri dolaşacak. 5 Ekim’e kadar devam edecek festival çerçevesinde iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Macar yönetmen Bela Tarr, yönetmen Ferzan Özpetek, sinemada 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz, Terminatör 3 filminin yıldızı Kristinna Loken, ABD’li oyuncu Eric Roberts gibi çok sayıda isim festival için Antalya’da olacak. Dünya sinemasının en iyilerinin yarışacağı festivalde uluslararası yarışma kategorisinde

8 yabancı ve 2 yerli film var.