MURAT ÖZTEKİN
Yarın başlayacak festivalde yapılacak olan geleneksel kortej, Türk sinemasının ve televizyon dünyasının birbirinden elit misafirlerini Antalya halkıyla buluşturacak. Cam Piramit önünden başlayacak kortej, şehri dolaşacak. 5 Ekim’e kadar devam edecek festival çerçevesinde iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Macar yönetmen Bela Tarr, yönetmen Ferzan Özpetek, sinemada 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz, Terminatör 3 filminin yıldızı Kristinna Loken, ABD’li oyuncu Eric Roberts gibi çok sayıda isim festival için Antalya’da olacak. Dünya sinemasının en iyilerinin yarışacağı festivalde uluslararası yarışma kategorisinde
8 yabancı ve 2 yerli film var.