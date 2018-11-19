Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen "Havadis; 100 Yıl Önce" adlı sergi, Osmanlı basınından haber ve görselleri Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisinde bir araya getiriyor. Sergide Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla başlayan çalkantılı günler matbuattan sayfalarla anlatılıyor. İzmir, İstanbul ve Anadolu'nun işgal edilmesi ve ardından başlayan Millî Mücadele hareketi, Ankara'da Meclisin açılması, Saltanat ve Hilafetin kaldırılması ve cumhuriyetin ilan edilmesi gibi çok önemli olaylar tarih meraklılarının beğenisine sunuluyor. "Havadis 1917-1918, Yüz Yıl Önce" sergisi, 22 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.