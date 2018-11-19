Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Araştırmacı yazar Oğuz Çetinoğlu, Yeni Dünya Vakfı’nda gerçekleşen “Babıali Enderun Sohbetleri”nde, Türkçenin ve dilin önemini anlattı. Çetinoğlu “Türkçe bizim ses bayrağımızdır. Bayrağımıza gösterdiğimiz saygıyı, Türkçemize dilimize de göstermek mecburiyetindeyiz” dedi. Yazarların umumiyetle çalakalem yazdıkları ifade eden Oğuz Çetinoğlu “Katıldığım kitap fuarlarında hep soruyorlar, ‘Efendim ben kitap yazıyorum, ne tavsiye edersiniz?’ Ben de “Evvela Türkçeyi öğrenin. Ondan sonra kitap yazın” cevabını veriyorum” şeklinde konuştu. Türkçe ile alakalı problemlerin sadece ‘de, da’ takısından ibaret olmadığını kaydeden Çetinoğlu, uydurukça kelimelerin Türk diline verdiği zararı şöyle dile getirdi: Türkçe 256 bin kelimelik, melodisi olan bir dil. Bunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Ancak dış etkenler Türkçeyi problem hâline getirdi. Türk dil bilgisine aykırı türetilen kelimeler, internet kelimeleri ve yabancı kelime istilası dili tahrip etti. 14 kelime ile ifade edilebilecek düşünce, tek bir kelimeye yüklenip 256 bin kelime hazinesinin tüketildi. Zira maymuncuk kelimeler her kapıyı açar.