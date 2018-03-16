Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

II. Mehmet, IV. Murat, II. Bayezid, Osman Gazi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Nikris hastalığına yakalandıkları rivayet ediliyor. Lokman Hekim Sincan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kemal Kartal, dünyayı dize getiren cihan imparatoru Sultan Süleyman'ı yatağa bağlayan Gut hastalığı hakkında bilgiler verdi. Dr. Kartal, halk arasında 'sultanların hastalığı' olarak bilinen Gut'un, proteinlerin içinde bulunan ürik asidin vücuttan yeterli oranda atılamayarak kanda ve dokulardaki miktarının artışına bağlı olarak oluştuğunu belirtti. Dr. Kartal, bu nedenle Gut'un; aşırı proteinle beslenen kişilerde yaygın görüldüğü için 'zengin hastalığı' olarak da anıldığını vurguladı. Lokman Hekim Sincan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kemal Kartal, şunları kaydetti: ''Nice hanedanları ve kralları pençesine almış bir hastalıktır. Özellikle bol miktarda kırmızı et, alkol, sigara tüketimi hastalığa yol açabilmektedir. Ürik asidin vücuttan atılmasını azaltan veya engelleyen durumlar da kronik böbrek iltihabı, idrar söktürücü ilaç kullanımı kandaki ürik asit miktarının artmasına yol açar. Bazı hastalıklar, gut hastalığının ortaya çıkmasına neden olur. Bunlar; şeker hastalığı, yüksek tansiyon, obezitedir.



ERKEKLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR



Kalıtsal faktörler, birçok hastalıkta olduğu gibi, gut hastalığında da önemli bir faktördür. Doğuştan gelen bazı hastalıklar gut için bir risk faktörüdür. Erkeklerde daha çok görülür. Yaş ilerledikçe gut görülme riski artar. Gut hastalığı ataklar halinde gelir. İlk atak şiddetlidir. Eklemlerde ağrı ve şişme olur. Özellikle ayak başparmağında görülür. Parmak, çok hassaslaşır, şişme, kızarıklık ve ağrı hissi uyanır. Gece ya da sabaha karşı, uykudan uyandıracak kadar rahatsız edici bir ağrıdır. Yüksek ateş olur. Ataktan sonra, hastalık, herhangi bir belirti vermeden devam eder. Sadece yapılan testlerle, kandaki ürik asit miktarının yüksek olduğu saptanır. Bu durum, başka atak geçirene kadar ki; yani iki atak arasındaki, ara dönemdir.



PADİŞAHLARIN HASTALIĞI



Eklemlerde, tuz kristalleri biriktiğinden, hareket kısıtlanması görülür. Ayrıca şekil bozuklukları, eklemlerin görevini yapamaması gibi durumlar ortaya çıkar. Bu tuz kristalleri, deri altında, avuç içinde, parmak uçlarında da şişliklere neden olur. Bir zararı yoktur. Fakat çok büyük olduğu durumlarda alınması gerekebilir. Film çekimi de şişliklerin görülmesini sağlar. Fakat kesin tanısının konması için, eklemlerden alınan sıvıda, ürik asit kristallerinin varlığını tespit etmek gerekir. Bu eklem sıvısı, şişmiş ve ağrılı olan eklemden alınır. II. Mehmet, IV. Murat, II. Bayezid, Osman Gazi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Nikris hastalığına yakalandığı ve oldukça ıstırap çektikleri kuvvetli rivayettir.



KOYUN VE KUZU ETİ YENMEZ



Tedavinin başarılı olması için mutlaka yatak istirahat gerekir. Gıda rejimi uygulanır. Acılı, tuzlu, sirkeli ve şekerli yiyecekler terk edilir. Alkol ve sigara bırakılır. Dana, koyun ve kuzu eti yenmez. Diğer etler, yağ, nişastalı yiyecekler mümkün olduğu kadar azaltılır. Şeker yerine bal kullanılır. Az patates, yağsız beyaz peynir, yağsız süt, yoğurt, enginar, havuç, kereviz, kiraz, lahana, fasulye, zeytin, maydanoz, armut, çilek, erik, karaturp, üzüm, domates ve pırasa yenilebilir. Ayrıca mümkün olduğu kadar çok limon suyu içilir, c vitamini iyi gelir. İlaç tedavisi için mutlaka hekime başvurulmalıdır.''



"BİR NEFES SIHHAT"



Kanuni Sultan Süleyman'ın, Gut hastalığının ağrı, ateş ve ıstırabı içinde şu beyitleri söylediği rivayet ediliyor:

"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi,

Mefharet didükleri ancak cihan gavgasıdur,

Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi."

GUT NEDEN OLUR?



Gut genellikle 40-65 yaşın üzerindeki fazla kiloya sahip, yüksek oranda proteinle beslenen ve alkol kullanan erkeklerde (özellikle mayalı içkiler) ve menopoz sonrası ileri yaşlarda kadınlarda görülen bir eklem hastalığıdır. Erkeklerin kanında ürik asit düzeyi daha fazla olduğu için bu hastalık erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla görülür.

Ürik asit, insan hücrelerinde bulunan ve önemli işlevleri olan pürin adlı maddelerin yıkımı sonucunda oluşan bir maddedir.

Kan ürik asit seviyeleri arttıkça gut riski de artar. Kanda ürik asit seviyesinin kadınlarda 6 mg/dl, erkeklerde 7 mg/dl’nin üzerinde olması tehlikelidir. Ürik asidin kanda yüksek olması hiperürisemi olarak ifade edilir.