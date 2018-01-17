Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Bamsı Beyrek' karakteriyle fenomen haline gelen Nurettin Sönmez; kılıç kullanma ve ata binme sahnelerindeki performansı ile dikkat çekiyor. 15 yıldır Uzak Doğu sanatlarıyla uğraşan Sönmez, bu sürenin dört yılını Çinli bir ustanın peşinde bisiklet üzerinde geçirmiş.



Ardından Kuzey Çin'e giderek tapınak yaşantısını gözlemlemiş. Sönmez, profesyonel oyunculuk eğitimini ve tecrübesini Uzak Doğu sanatları ile sentezleyerek farklı bir sistem oluşturduğunu söylüyor.





BAMSI BEYREK KİMDİR?

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.



Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.





Bamsı Beyrek kaçırılması

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir.



İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar





Etimoloji

(Bey/Bay) kökünden gelir. Asalet ve ululuk anlamı içerir. Bayra sözcüğü balta alamına gelir ve düşük bir ihtimal de olsa bağlantısı bulunabilir. Bey çocuğu demek olduğu da söylenir.