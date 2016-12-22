Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

70'ten fazla filmde rol alan ve tarihteki ilk Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Michele Morgan, geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi.

Beyazperdenin cazibeli kadın ikonu hafızalara ilk olarak ünlü Fransız aktör Jean Gabin'le henüz 18 yaşındayken kamera karşısına geçtiği 1938 tarihli gangster filmi 'Sisler Rıhtımı' (Quai des Brumes) ile kazınmıştı.

Gabin, rol arkadaşına "Çok güzel gözlerin var" sözleriyle iltifatta bulunmuş ve Morgan Fransız sinema tarihine "En güzel gözlü aktris" olarak geçmişti.