Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1'in sevilen yapımı 'Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin ile 'Philip' rolünü canlandıran Cenk Kangöz'ün ardından 'Simon'u canlandıran Lebip Gökhan da diziden ayrıldı.

"EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Fenomen dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Simon rolüyle gönüllerde taht kuran değerli aktör Lebip Gökhan'a dizimizdeki emekleri için teşekkür eder, sanat hayatında başarılar dileriz" denildi.

"TÜM DİRİLİŞ AİLESİNE TEŞEKKÜRLER"

Lebip Gökhan ise İnstagram'da yaptığı açıklamada, "Tüm Diriliş Ertuğrul ailesine ve izleyicilerine sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.