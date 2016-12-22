Avrasya Tüneli, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarındaki girişlerinden karşılıklı araç geçişleri için saat 07.00 itibarıyla hizmete sunuldu.
İKİ YAKA ARASI 15 DAKİKA
Kazlıçeşme-Göztepe hattında deniz yüzeyinin 106 metre derinliğinde inşa edilen tünel, Avrupa ve Asya yakaları arasında 100 dakikaya varan ulaşım süresini 15 dakikaya indiriyor.
FATİH PORTAKAL TÜNELİ BEĞENDİ
Fox Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, tüneli ilk deneyen isimlerden oldu. Ünlü gazeteci Avrasya Tüneli'ne hayran kaldı.
İşte Fatih Portakal'ın o paylaşımı;