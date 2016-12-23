Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ece Hakim’e bir kutlama da senarist ve oyuncu Gülse Birsel’den geldi. Hakim’in küçük yaşta Avrupa Yakası’nda oynarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Birsel, “Ağaç yaşken eğiliyor harbiden” notunu düştü. Ece Hakim de, “Dünden beri bir sürü güzel yürekli insandan güzel mesaj aldım.. Hepinize çok çok teşekkür ederim, mutluluğumu bu denli samimiyetle paylaştığınız için...” dedi.