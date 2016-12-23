Ece Hakim’e bir kutlama da senarist ve oyuncu Gülse Birsel’den geldi. Hakim’in küçük yaşta Avrupa Yakası’nda oynarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Birsel, “Ağaç yaşken eğiliyor harbiden” notunu düştü. Ece Hakim de, “Dünden beri bir sürü güzel yürekli insandan güzel mesaj aldım.. Hepinize çok çok teşekkür ederim, mutluluğumu bu denli samimiyetle paylaştığınız için...” dedi.
Harvardlı oyuncu Ece Hakim'den teşekkür mesajı
23.12.2016 - 07:52 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 07:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genç oyuncu Ece Hakim, Harvard’ı yüzde yüz burslu kazandığı için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte oynadığı ekip arkadaşları tarafından bir sürprizle mutlu edilmişti.
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431508 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/431508.aspx
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