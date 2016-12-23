Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir televizyon kanalında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar yükselen ve bir süre önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında memuriyetten açığa alınan Eskişehirli Osman Vahit Özdal görevine iade edildi.

FİNALE KADAR YÜKSELMİŞTİ, AÇIĞA ALINDI

'O Ses Türkiye' yarışmasına katılan Osman Vahit Özdal, kısa sürede adından söz ettirmiş, yarışmada yarı finale kadar yükselmişti. Eskişehir Valiliğinde memur olarak görevini sürdüren Özdal, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınmış, yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

GÖREVİNE İADE KARARI VERİLDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Özdal'ın görevine iade kararı verildi. Bu karar sonrasında yarışmacı memuriyet görevine geri dönmüş oldu.