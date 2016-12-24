Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), reyting rekorları kıran bazı dizelere ceza yağdırdı. RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, son bir yıllık dönemde vatandaşlardan televizyon yayınlarıyla ilgili binlerce şikâyet geldi. Üst Kurula, “444 1 178” çağrı hattı, web sayfası, e-posta adresi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden gelen bildirimlerin önemli bir kısmını dizilerle ilgili şikâyetler oluşturdu. Şikâyetlerin, çoğunlukla aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerler ile şiddet ve cinsellik üzerine olduğu görüldü. Bunun üzerine Üst Kurul, 21 Aralık’taki toplantısında evlilik programlarından sonra bu sefer de televizyon dizilerini masaya yatırdı. Dizilerde yer alan çocuk istismarı, çocuğa karşı şiddet, kadına yönelik şiddet, argo ifadeler; alkol ürünlerinin özendirici bir şekilde gösterilmesi; aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerlere aykırı ve cinsellik ağırlıklı içerikler sebebiyle Kanal D’de yayınlanan “Arka Sokaklar”, Fox TV’de yayınlanan “Kalbimdeki Deniz”, Star TV’de yayınlanan “Anne”, ATV’de yayınlanan “Kırgın Çiçekler” ve Show TV’de yayınlanan “İçerde” dizilerine para cezası verildi. Cezalar, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 2. bendinde yer alan “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz” hükmünü ihlalden dolayı verildi.