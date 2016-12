Türkiye Gazetesi

Nilüfer’in albümü “Yeniden, Yeni, Yine” geçtiğimiz hafta çıkmış ve yayınlandığı ilk günden itibaren iTunes’ta bir numara olmuştu. Albümde yer alan her bir şarkının kendisi için özel anlam taşıdığını belirten Nilüfer, bir şarkı için ise ayrı bir paragraf açıyor. O parça ise sözlerini Fikret Şeneş’in yazdığı, müziğini Mireille Mathieu’nun bestelediği “Memleketim”... 15 Temmuz darbe girişiminin ardından “Memleketim” şarkısını albüme aldığını ve bütün şehitlerimiz için seslendirdiğini belirten Nilüfer “Birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdi o günler. Sosyal medyada bir olduğumuza dair paylaşımlar oluyordu. Ben de, milletimizin birlik olduğu 4 fotoğrafı paylaştım. O an ‘Memleketim’i mırıldanmaya başladığımı fark ettim ve hazırladığım proje albümüm ‘Yeniden, Yeni, Yine’de yer alması gerektiğine karar verdim. Bu şarkı hem bütün şehitlerimizi andığımız hem de vazgeçemediğimiz bir marşımız gibi benim için” dedi.