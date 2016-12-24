Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın başrolü paylaştığı dizi 73. bölümü ile ekrana geldi. Reytinglerde rakiplerini her hafta hezimete uğratan dizinin perde arkasında ise bambaşka bir olay yaşanıyor.

Reji ekibinde yaşanan sorunlar nedeniyle dizinin çekimlerinde sıkıntı yaşandığı söyleniyor. Bu nedenle ekibin sürekli değiştiği de kulislerde konuşulanlar arasında.

Çaresiz kalan yapımcı durumu şimdilik idare ediyor. Başarılı kurgusu ile izleyiciye alıştık dizilerden farklı deneyimler yaşatan Poyraz Karayel'de yaşanan gerginliğin ekrana yansıyıp yansımayacağı da merak konusu.

Oyuncuların da arası açık

Setten gelen iddialardan bir diğeri ise oyuncular arasında kutuplaşmaların olduğu. Poyraz Karayel tüm sorunlara rağmen fanatik seyircilerinden tam not almayı başarıyor.