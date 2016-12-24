Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce banka ve giyim markasının tanıtım filmlerinde rol alan Murat Boz, şimdi de bir inşaat şirketinin yeni projesi için kamera karşısına geçti.

Son zamanlarda Dönerse Senindir filmi ile vizyonda olan ve reytinglerin zirve programı O Ses Türkiye'nin jüriliği ile ekranlara gelen Murat Boz, reklamların da aranan ismi haline geldi. Bir inşaat firması, ünlü şarkıcıyla yüksek bir ücret karşılığı anlaşma sağladı.

37 SANİYE İÇİN 1.2 MİLYON TL

Murat Boz'un, oynadığı 37 saniyelik reklam filminden 1.2 milyon TL kazandığı öğrenildi.

ZİRVE ELÇİN'İN

Ünlü şirketler, reklam filmlerinde ekranlarda yüzü taze olan isimleri seçiyor. Ekranlarda hayran kitlesine sahip ünlüler, yer aldıkları projenin güncelliğine göre fiyatlarını etkiliyor. İşte son zamanlarda reklam anlaşması imzalayan tanınmış simalar ve aldıkları ücretler:

Elçin Sangu - 2 Milyon TL

Murat Boz - 1.2 Milyon TL

İlker Kaleli - 1 Milyon TL

Kerem Bürsin - 1 Milyon TL

Tolga Çevik - 850 Bin TL

Serenay Sarıkaya - 750 Bin TL

Hande Erçel - 350 Bin TL

Gülben Ergen - 750 Bin TL

Yıldız Tilbe - 250 Bin TL