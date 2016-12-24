Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malkoç Süalp’le evlenditen ve oğlu Azur’u dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa ara veren Bade İşçil, sinema filmiyle setlere dönüyor.

Süalp’le altı ay önce olaylı bir şekilde boşanan oyuncu, beş yıl önce ‘Kuzey Güney’ dizisinde kamera karşısına geçmişti. İşçil, ayrılığın ardından her fırsatta ekrana ve beyazperdeye döneceğini söylemişti.

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in yapacağı, adı ‘Eski Sevgili’ olarak planlanan projede, İşçil’in rol arkadaşının Tolgahan Sayışman olacağı öne sürüldü.

İşçil ve Sayışman’ın birbirini unutamayan eski sevgilileri canlandıracağı filmin nisan ayında vizyona girmesi bekleniyor.