Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2015 yazında başlayan ve ilk sezonunda 52 bölüm fırtına gibi esen Star TV'nin romantik komedi dizisi "Kiralık Aşk, 2. sezonun sonunda ekranlara veda mı ediyor?" sorusu gündeme gelmiş ancak iddialar doğrulanmamıştı.

Cuma akşamı 66. bölümü yayınlanan fenomen dizi hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

Başrollerini Elçin Sangu, Barış Arduç, Salih Bademci, Seçkin Özdemir, Müjde Uzman, Levent Ülgen ve Nergis Kumbasar’ın paylaştığı Kiralık Aşk'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dizinin ekranlara veda edeceği duyuruldu.

Kiralık Aşk'ın Twitter ve Instagram hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçen yıldan beri izleyicisi ile buluşan Kiralık Aşk, 69. bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Bu güzel serüvende bizi destekleyen ve hiç yalnız bırakmayan tüm izleyicimize çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Ortaks Yapım" ifadeleri kullanıldı.

Peki ama ekranların sevilen dizisi Kiralık Aşk nasıl başlamıştı?

Kiralık Aşk; kendi halinde yaşayan Defne’nin birdenbire değişen hayatı ve aşkın komik hallerini anlatıyordu... Tam her şey bitti dediği anda kapısını çalan sürprize hayır diyemeyen Defne, 6 aylık bir aşk oyunu teklifini kabul eder. Buna göre, ülkenin en başarılı iş adamlarından biri olan Ömer'i kendisine aşık etmek zorundadır. Bu yoldaki en büyük yardımcısı ise gerçek arkadaşlarıdır. Bu korkunç karmaşada, hayatın en gerçek sorularından biriyle yüzleşir Defne: Aşkımızı biz mi seçeriz, yoksa o mu bizi seçer?