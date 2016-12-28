Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi / Ahmet Aydemir - TV 8 kanalının sahibi ve program yapımcısı Acun Ilıcalı, 2017 Survivor'a katılacak yeni ismi Twitter'dan açıkladı. Acun, "Milli futbolcularımızdan Serhat Akın da Survivor 2017 kadrosunda.. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

İşte o paylaşım:

Serhat Akın kimdir?

Niyazi Serhat Akın (d. 5 Haziran 1981, Bretten), Türk eski millî futbolcu. En son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07'de oynamış ve futbolu bırakmıştır.

1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye Millî takımına kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin ardından RSC Anderlecht'e transfer olmuştur. 2006-2007 sezonunda Almanya'nın FC Köln takımına kiralık olarak transfer olmuş diğer sezon RSC Anderlecht'e geri dönmüştür. 15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Ligin 15. haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etmiştir. Ligin takımlarından Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilenmiş fakat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor'la anlaşmıştır. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek'in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor ile anlaşmıştır. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer olmuştur.

Fenerbahçe

2000-01 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve genç yaşında olmasına rağmen çok sayıda maçlarda yer almıştır, bir anda tarafarın sevgilisi haline gelen genç futbolcu "Kadıköy Boğası" lakabını kazanmıştır. Christoph Daum zamanında forvet oynarken sezon içinde sağ açığa alınmış daha az gol atmaya başlamıştır.Buna karşın Derbi maçlarında attığı gollerle her zaman dikkatleri üzerine çekmiştir. Fenerbahçe'de 5 sezon oynayan futbolcu 3 şampiyonluk yaşamıştır. Süper Lig'te Fenerbahçe formasını 125 kere giymiş 41 gol atmıştır. Fenerbahçe formasıyla toplamda resmi maçlara 154 kere çıkmış ve 49 gol atmıştır.

RSC Anderlecht ve FC Köln

Fenerbahçe formasıyla Türkiye Millî takıma kadar yükselen futbolcu 5 sezon sonunda Belçika'nın RSC Anderlecht takımına transfer olmuştur. Burada 24 Numaralı formayı giyip, İlk sezonunda Belçika, Jupiler Lig şampiyonluğunu yaşarken avrupa kulüplerinde oynayan ve şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olmuştur. 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'den hocası olan Christoph Daum'un çalıştırdığı o zaman Bundesliga 2'de oynayan 1. FC Köln'e kiralanmıştır, 7 maça çıkmış ve 1 gol atmıştır. Ertesi sezon geri dönmüş ve büyük bir sakatlık geçirmiştir. 2008-2009 sezonunda Türkiye'ye dönüş yapmıştır.

Kocaelispor ve Konyaspor

Büyük bir sakatlık geçirdikten sonra 2008-2009 sezon başında Beşiktaş tarafından istenmiş ama Kocaelispor takımına transfer olmuştur. Süper Lig'de 11 maça çıkmış ve ilk yarı bitmek üzereyken parasını alamadığı için sözleşmesini fesh etmiştir. Kocaelispor'dan sözleşmesini fesh eden futbolcu'yu yine eski hocası olan Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Beşiktaş istemiş ama transferi engellenmiştir. 2008-2009 sezonunun ikinci yarısında Konyaspor'a geçmiştir. Bu takımda da 11 maça çıkmış 1 gol atmıştır. Ancak Konyaspor 2008-2009 sezonu sonunda küme düşmüştür.

Karlsruher

Transfer sezonunda hiçbir takımla anlaş(a)mayan oyuncu 14 Kasım 2009 günü futbola başladığı kulübe dönmüştür, Almanya ikinci liginden Karlsruher SC ile 30 Haziran 2010 tarihine kadar geçerli olacak geçici bir sözleşme imzalamıştır. İkinci takımla maçlara çıkan futbolcu 7 maçta 5 gol atarak kendisini tekrar ispatlamış ve Karlsruher SC takımı ile sözleşme imzalamıştır. oyuncu 1. takımda hiç gol atamayıp Karlsruher SC II takımında ise 5 maçta 4 gol atmıştır.Oyuncu 2010-2011 sezon sonunda sözleşmesi bittiği için serbest kalmştır.

Turgutluspor

Serhat Akın, 2011-12 sezonunun yaz transfer döneminde Spor Toto 2. Lig ekiplerinden biri olan Turgutluspor ile 1 yıllık anlaşma imzalamıştır.

Denizlispor

Serhat Akın, 2012-13 sezonunun yaz transfer döneminde TFF 1.Lig ekiplerinden olan Denizlispor ile anlaşmıştır. Serhat'ın Denizlispor'a transferinde Yusuf Şimşek'in: Denizli'ye gelirsem Serhat'ı da getireceğim. sözleri etkili olmuştur. Fakat Denizlispor'un yeni başkanı Süleyman Urkay, Serhat'ı kadroda düşünmediği için Serhatı göndermiştir.

Berliner AK 07

Serhat Akın, 22 Ağustos 2013 tarihinde Almanya 4. Ligi Regionalliga takımlarından Berliner AK 07 ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Millî Takım Kariyeri

1999 yılında 4 kez Türkiye U-17 formasını giymiştir, aynı yıl içerisinde 3 kere de Türkiye U-18 formasını giymiş 4 gol atmıştır. 2000 yılından 2002 yılına kadar da Türkiye U-21 formasını 22 kere giymiş ve 12 gol kaydetmiştir. 2002 yılından itibaren ise Türkiye A Milli takım formasıyla 21 maça çıkmış ve 4 gol atmıştır.Babası'nın Erzincan'lı olması sebebiyle (dolayısıyla kendisi de oluyor) Millî Takım da genelde 24 numarayı giymiştir.

Türkiye Gazetesi'nde spor yazarlığı

Eski Milli futbolcumuz Serhat Akın, 30 Eylül 2016'dan beri gazetemiz, 'Türkiye Gazetesi'nde spor yazarı olarak görev almaktadır.

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