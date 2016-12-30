Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 13 Aralık'ta yaptığı toplantıda kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak tanınan Adnan Oktar'ın A9 TV kanalında yayınlanan bir programda, DEAŞ’ı masum göstermeye yönelik yayını nedeniyle, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesindeki "… Terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, …" hükmünü ihlalden A9 TV kanalına müeyyide uygulanması kararlaştırıldı.
Adnan Oktar'a kötü haber
30.12.2016 - 18:32 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
RTÜK, DEAŞ'ı masum göstermeye çalışan yayını nedeniyle Adnan Oktar'ın A9 TV kanalına müeyyide uygulanmasına karar verdi.
Etiketler : RTÜK,DEAŞ,adnan oktar,
433758 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/433758.aspx
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