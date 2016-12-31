Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Tanrıseven - 2017’ye bu gece ‘merhaba’ diyeceğiz. Acılarla, üzüntülerle; bir o kadar da başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık. Ünlü isimler de yeni yılla ilgili temennilerini paylaştı. İşte, sanat dünyasının 2017’den dilekleri...



Muazzez Ersoy: Her şey güzel olsun artık. Acılar, sıkıntılar, gözyaşları bitsin.



Burak Özçivit: Yeni sene bize güzel şeyler getirsin, umut getirsin. Barış getirsin ve gönlümüz açılsın.



Kenan İmirzalıoğlu: 2017’de inşallah, birlik beraberlik ve huzur bekliyorum.



Nükhet Duru: Mutlu, sağlıklı, acısız, dertsiz, gamsız bir yıl diliyorum.



Murat Boz: Bütün ulus olarak güzel bir 2017 bizi bekler inşallah.



Nur Fettahoğlu: Kimsenin ağlamadığı, herkesin güldüğü bir yıl diliyorum.



Derviş Zaim: Yeni yılın, ülkemize esenlik, huzur ve toplumsal barış getirmesini arzu ediyorum. Türkiye’nin bu zor dönemi, daha kolay atlatmasını umut ediyorum.



Ceyda Düvenci: Yeni yılda her sabah güzel haberler okuyarak güne başladığımız, sevdiklerimizle sağlıklı, mutlu, bereketli bir yıl diliyorum.



Behzat Uygur: Barış dolu bir dünyayı gönülden, yürekten istiyorum.



Yasemin Çonka: 2017, canım Türkiye’me ve bütün dünyaya barış getirsin lütfen.



Ferhat Göçer: Önlelikle barış, huzur, sağlık, mutluluk getirsin... Gerisi yalan...



Özlem Balcı: Yeni yılın bütün ülke için hayırlı, bereketli ve barış dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum.



Mehmet Emin Kadıhan: Yeni yılla Halep için insanlık, Filistin için özgürlük ve bütün İslam coğrafyası için huzur temenni ediyorum.



Burak Haktanır: Başta Türkiye olmak üzere İslam coğrafyasındaki kan ve gözyaşının sona ermesini temenni ediyorum.



Demet Özdemir: Herkese musmutlu yıllar olsun, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın...



Zara: 2017 için duam: Barış, huzur, sevgi... Hepimizin sevgiye ihtiyacı var...



Petek Dinçöz: Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, başarı getirsin. Sevdiklerimizle nice yıllara.



Halil Sezai: Bu yıl siyasetçi siyaset, müzikle uğraşan müzik yapsın. Beklentim bu yönde.

HÜLYA KOÇYİĞİT: Milletçe vatan sevgisi ile kenetleneceğimiz, yüreğimizdeki sevginin çoğalacağı, yaralarımızın sarılacağı huzur dolu bir yıl diliyorum. 2017, kötülerin ve kötülüklerin değil, iyilerin ve iyiliklerin galip geldiği bir yıl olsun.

FİLİZ AKIN: Her şeye rağmen umudumuz olmalı... Acıların olmadığı, sevgi, huzur ve birlikteliğin olduğu bir yıl diliyorum...



BİROL GÜVEN: Yeni yıl için en büyük dileğim, Orta Doğu’ya barışın gelmesi...

ÖZDEMİR ERDOĞAN: Biz vatandaşlar olarak devlet için varız. Devletimizin esenliğini niyaz ediyorum Allah’tan.

AHMET ÖZHAN: Yeni yılın cümle insanlık alemine barış, huzur ve refah getirmesini Allah’tan dilerim.



