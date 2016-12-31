Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcılığını Mor Yapım’ın üstlendiği Hızlı ve Tüplü, Hollywood sinemasına inceden dokundurma yaparak; komik, samimi ve ‘bizden’ dedirten konusuyla, alışılagelmiş araba yarışı filmlerini en doğal haliyle yorumluyor.

Bilal Akif Yörük, Hüseyin Berker Soyçiçek gibi yepyeni isimleri sinema dünyasında kazandıran film, Selahattin Taşdöğen, Haldun Boysan gibi usta oyunculara kadrosunda yer vererek , Kurtlar Vadisi’nde Mr. Ozzy olarak tanıdığımız Özgür Teke’yi de izleyicisiyle buluşturuyor.

Hızlı ve Tüplü sinema filmi 6 0cak 2017 tarihinde sinemalarda yerini alıyor.

HIZLI VE TÜPLÜ FRAGMANI-İZLE