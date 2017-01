Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AJDA PEKKAN: Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilemekten başka elimizden bir şey gelmiyor... Güzel vatanımı Allah korusun...

HÜLYA KOÇYİĞİT: İnsanların yeni yıl umutlarını kirleten, yok etmeye çalışan bütün zihniyetleri, terörü kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve vatanımıza sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

EBRU GÜNDEŞ: Yeni yıla da karanlık soktular bizi... Bizler yeni yılın ilk doğanları haberi ile mutlu olurduk eskiden. Şimdi ise 39 ölü, 64 yaralımız var. Yüreğimiz acı dolu ve yine karanlık bir yeni gün...

SİBEL CAN: Yine savunmasız masum insanlar katledildi. Günah nedir bilmeyen hainler. Amaç mekânlar değil, ülkedir, millettir, birliğimizi beraberliğimizi bozmaktır. Allah büyüktür... Ölenlere rahmet yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara Allah dayanma gücü versin...

ÖZGE ÖZDER: Davetliydim oraya... Sadece bir tesadüf gitmedim...

ACUN ILICALI: Masum insanlara yapılan terör saldırısını nefretle kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

OKTAY KAYNARCA: Şerefsiz, korkak, cahil, pis, çirkin, iğrençsiniz ve tarihe böyle geçeceksiniz... Dünyanın bütün şerefsizleri birlik oldunuz canımızı yakıyorsunuz fakat acılarımız bizi daha da bir arada tutacak ve güçlendirecek. Hepinizi karanlık çukurlarınıza gömecek kadar kinliyiz ve korkmuyoruz. Milletimizin başı sağolsun.

HADİSE: Yeni yıla dair bütün iyi dileklerimi yok ettiniz. Tek dileğim yok olmanız! Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifa ve bu acıyı en derinden yaşayan yakınlarına sabır diliyorum!

MUSTAFA CECELİ: Gözümü böyle bir haberle açacağımı ve terör belasının bu kadar da şerefsiz olacağını aklımın ucundan geçirmedim.

SEDA SAYAN: Her defasında ‘yeter’ diyoruz ama yetmiyor...

MURAT DALKILIÇ: Uyuyamıyorum sinirden, oh olsun diyenler, vah vah vah ki ne vah!

GÜLSE BİRSEL: Teröre lanet olsun. El ele sağlam duralım.

DEMET AKBAĞ: Beyaz güvercinler uçsun istiyoruz ama hep karanlık sabahlara uyanıyoruz, 2017 gelmedi mi daha yoksa!

CEM YILMAZ: Yazıklar olsun.

YILDIZ TİLBE: Allah ölenlerin yakınlarına sabır versin, herkesin başı sağ olsun.

AYDAN ŞENER: Allah yardımcımız olsun. Artık tesadüfen yaşıyoruz.

KIVANÇ TATLITUĞ: Teröre lanet olsun. Yeter artık! Bu hainlere karşı gereken yapılsın.

KENAN SOFUOĞLU: Bu sabah haberleri okuyunca ne yazacak ne söylenecek bir şeyin kaldığı bir an... Ülkemizin başı sağ olsun.

ECE ERKEN: 2017’ye böyle uyanmak... Artık yeter! Diyecek söz kalmadı! Allah büyük! Hem burada hem de ahirette gün yüzü görmeyin inşallah!

FERMAN TOPRAK: Reina’da meydana gelen saldırıyı, bu saldırıyı yapanları, yaptıranları şiddetle kınıyorum. Acımızın tarifi yok... Böyle olmamalıydı...

ATA DEMİRER: Birlikte ve sağlam duralım.

SİNAN AKÇIL: Ulan kahpeler, gelin beni de vurun, bekliyorum. Sizin delikanlılığınız da bu kadar işte. Savunmasız yerde yatan insanların kafasına sıkıyorsunuz. Çünkü siz korkaksınız. Çünkü siz hiçbir şeyi başaramayacağınızı biliyorsunuz.