Topaloğlu, dayak iddialarıyla ilgili “Bana karşı suçlamalarda bulundu ben de dayanamadım elimin tersiyle salladım. Belki yüzüğüm geldi. O şekilde zarar göreceğini tahmin etmemiştim” dedi. Eşinin televizyon ekranlarına çıkmasına bir hayli şaşırdığını belirten Topaloğlu “Ben insanım ya. Onuruma dokundu. Tembih etmişim yapma diye. Olay bu. Sabah bir bakıyorum yayında... Sanki bilmiyorlar Mustafa Topaloğlu kim” şeklinde konuştu. Eşinin çok para harcamasından dert yanan Topaloğlu “Türkiye’nin büyük zenginleri sanmıyorum ki onun kadar para harcamıştır. Kavga olur büyütmekle kimin eline ne geçer” dedi.
Mustafa Topaloğlu: 'Dayanamadım elimin tersiyle ona salladım'
02.01.2017 - 07:21 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 07:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkücü Mustafa Topaloğlu,18 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu’na şiddet uyguladığı iddiasıyla açılmalarda bulundu.
Etiketler : mustafa topaloğlu,
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