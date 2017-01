Türkiye Gazetesi

Dizi ve sinema oyuncusu Tahsin Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güzel taklidini kendisinin yaptığını, bundan gurur duyduğunu söyledi. ‘Seksenler’ dizinde oynayan Tahsin Taşkın, Ordu’nun Fatsa ilçesine gelerek dostlarıyla buluştu. Birçok dizide rol alan ve özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taklitlerini yaparak herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Tahsin Taşkın “Son 2-3 yıldır Cumhurbaşkanımızın taklidini yapmaya başladım. Birçok önemli kişinin de taklitlerini zaman zaman yapıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genelde gündemde olduğu için gittiğim yerlerde kendisinin taklidini insanlar yapmamı istiyor. Ben de onları kırmıyorum. ‘Seksenler’ dizinde aktif olarak rolüm devam ediyor. Dizi sektöründe birkaç olumsuz etki var, inşallah kısa zamanda geçecektir bu durum. Hükûmetimiz başımızda ve her şeyle ilgili planları yapıyorlar. İstikrarlı yönetim devam edince her sektörde hareketlilik oluyor. Dizide oynadığım için şu an ikinci bir dizide rol almıyorum. Dizi bittiğinde teklifler genel olarak değerlendirilir” dedi.