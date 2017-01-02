Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yılı Karaköy Marjo'da karşılayan şarkıcı Merve Özbey, Reina'daki saldırıyı duyunca sahneden indi.

"TERÖRE LANET OLSUN" DEDİ AMA...

Merve Özbey ve Erdem Kınay, yeni yılı Karaköy Marjo'da karşıladı. Konsere "Yeni yılda sağlık, huzur, bol kazanç diliyorum. Teröre lanet olsun ve ülkemize barış dolu günler gelsin" diyerek başlayan Özbey, "Bereketli bir yıl olması için" eline aldığı narı yere atarak parçaladı.

REİNA SALDIRISI OLDU, GECE BİTTİ

Eğlence Reina'daki hain saldırının öğrenilmesiyle sona erdi. İkili apar topar sahneden indi, mekan boşaltıldı.