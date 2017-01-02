Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan Haluk Levent, yanına da “İstanbul’da bu mont ve pasaportum çalındı. Bulana 1) 300 TL, 2) işsizse iş imkanı, 3) dilediği zaman telefonda sınırsız özel konser” notunu düştü.
Ünlü şarkıcının bu tweet’i kısa sürede, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Haluk Levent: 'Bulana para, iş imkanı, özel konser'
02.01.2017 - 11:19 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, çalınan montu ve pasaportunu bulana ‘para, iş imkanı, özel konser’ sözü verdi.
Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan Haluk Levent, yanına da “İstanbul’da bu mont ve pasaportum çalındı. Bulana 1) 300 TL, 2) işsizse iş imkanı, 3) dilediği zaman telefonda sınırsız özel konser” notunu düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Haluk Levent,
434417 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/434417.aspx
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