Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan Haluk Levent, yanına da “İstanbul’da bu mont ve pasaportum çalındı. Bulana 1) 300 TL, 2) işsizse iş imkanı, 3) dilediği zaman telefonda sınırsız özel konser” notunu düştü.

Ünlü şarkıcının bu tweet’i kısa sürede, sosyal medyanın gündemine oturdu.