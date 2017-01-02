Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy'de ünlü bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında en az 35 kişi hayatını kaybetti. Ünlü isimler sosyal medya hesabından korkunç saldırıyı lanetledi.

Ünlü manken Çağla Şikel, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Allah'ım Nasıl olur #katliamvar" yazdı.



Saldırıyı lanetleyen Demet Akalın ise, "En az 35 ölü, yazık bize" notuyla paylaşımda bulundu.

Ünlü sunucu Esra Erol ise "En büyük korkum son dakika haberleri #Reina silahlı saldırıda çok sayıda yaralı varmış. Off" derken sanatçı Yıldız Tilbe ise Twitter hesabından "Allah ölenlerin yakınlarına sabır versin, herkesin başı sağolsun" tweetiyle teröre tepki gösterdi.



Mustafa Ceceli

Gözümü böyle bir haberle açacağımı ve terör belasının bu kadar da şerefsiz olacağını aklımın ucundan geçirmedim.

Seda Sayan

Her defasında YETER diyoruz ama yetmiyor..Terörün Allah belasını versin!

Nurgül Yeşilçay

Hepimiz, sevdiklerimize sıkı sıkı sarılalım, söyleyemediğimiz sevgi sözcüklerini söyleyelim, savaşın ortasında, yarınımız belli değil.

Murat Dalkılıç

Uyuyamıyorum sinirden, oh olsun diyenler, vah vah vah ki ne vah!

Cem Yılmaz

Yazıklar olsun

Gani Müjde

Birliğimizi bozmadan, kimseyi yargılamadan, ötekileştirmeden, yaşamına, inancına karışmadan yaşarsak, terör provokasyon yapacak zemin bulamaz. Yıllardır barış içinde kutladığımız bu geceyi diline dolayan ve bu iklimi oluşturam herkes bu alçakça terör saldırısından sorumludur.

Yıldız Tilbe

Allah ölenlerin yakınlarına sabır versin, herkesin başı sağolsun

Kenan Sofuoğlu

Bu sabah haberleri okuyunca ne yazacak ne söylenecek bir şeyin kalmadığı bir an ülkemizin başı sağolsun.

Stelyo Pipis

insanlık ölmüş başımız sağolsun .

Demet Akalın

En az 35 ölü, yazık bize