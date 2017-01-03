Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundan sadece iki yıl önce evlenmiş olmalarına rağmen özellikle son aylarda haklarında evliliklerini bitireceklerine dair iddialar atılan Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu çifti cephesinde şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.

Tüm fotoğraflarını sildi

Geçen yıl nisan ve ağustos aylarında da boşanacakları yönünde haberler çıkan çiftin sosyal medya hesapları, söz konusu kriz iddialarını güçlendirdi. Birce Akalay, önceki gün Instagram hesabını düzenledi ve eşinin bulunduğu tüm kareleri sildi. Geçen nisanda da benzer bir tavır sergileyen ama o dönem sadece hesabını geçici olarak kapatmakla yetinen oyuncunun attığı yeni adım, bu kez ayrılmaya kararlı olduğu şeklinde yorumlandı.