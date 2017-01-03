Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2017 yarışmacıları kim? Survivor ünlüler kadrosu, survivor gönüllüler kadrosu, survivor ne zaman başlayacak. Survivor 2017 içi nefesler tutuldu. Geçen sezon tüm bölümleri ile birinciliği elden bırakmayan Survivor bu sene için hazır. Acun Ilıcalı ilk tanıtımı yılbaşı gecesi yayınlanan O Ses Türkiye'de verdi. Peki survivor ünlüler takımı gönüllüler takımında kimler yarışacak? Acun Ilıcalı bu sene yarışmada sürpriz isimlere yer verdi. Ünlüler takımında İlhan Mansız ve Serhat Akın en çok bilinen isimler arasında. Gönüllüler takımından ise Kısmetse Olur programı ile tanınan Eser West var. Survivor 2017'nın ne zaman başlayacağını merak eden okuyucularımız için ise güzel haber geldi. Survivor 2017 21 Ocak'ta başlayacak. İşte Survivor a dair tüm merak edenler haberimizde...

İŞTE SURVİVOR'A KATILACAK İSİMLER VE DETAYLARI

Survivor 2017 Ünlüler kadrosu

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

Survivor 2017 Gönüllüler kadrosu

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. ’Göz6’dan üç kişinin katılacağı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadaoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin ve Tuğçe Melis Demir.

Survivor 2017 ne zaman başlayacak?

‘Survivor’ her yıl şubat sonu, mart başı gibi başlıyordu. Yarışmanın finalini ‘Ramazan Bayramı’ndan önce yapmak isteyen Acun, bayramın bu yıl da 10 gün öne gelmesi nedeniyle ‘Survivor 2017’nin ilk yayınını 21 Ocak Cumartesi akşamı yapılacak.