Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl haklarında boşanacakları yönünde haberler çıkan ancak iddiaları yalanlayan sevgililer, evliliklerindeki krizi aşamadı. Çifte yakın kaynaklar, ayrılığa iş yoğunluğu ve ortak zamanın azalması nedeniyle ilişkide baş gösteren kopukluğun yol açtığını söyledi. Akalay'ın cephesi, "Özel hayatı hakkında 2 yıldır konuşmuyor. Bundan sonra da konuşmayacak" dedi. Ortaya atılan ihanet söylentilerini ise Sarp Levendoğlu'nun yakın dostları "Aldatma diye bir konu yok. Olay, iş yoğunluğu nedeniyle ilişkilerinin kopması" şeklinde yorumladı.