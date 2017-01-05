Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski eşi Caner Erkin'in evlendiği saatlerde yaptığı 'oyun' paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Asena Atalay sunuculuğunu yaptığı magazin programının yapımcısına ilginç bir taleple gitti.

HABERİ SUNMAK İSTEMEDİ

Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmasının ardından gözler ünlü futbolcunun eski eşi Asena Atalay'a çevrilmişti. Sessizliğe bürünen Atalay, yakınlarına "Oğlumun babasının mutlu olmasını isterim" derken, sunucusu olduğu programda ise eski eşinin evlilik haberini sunmak istemedi.

"MAGAZİN TURUNUN İÇİNDE OLABİLİR AMA…"

Yapımcısı Bes Yapım'a "Benden bunu istemeyin. Caner'in haberini anons etmem" diyen Atalay'ın "Evlilik haberi gerekirse magazin turunun içinde olsun ama ben sunmam" dediği öğrenildi.

Caner Erkin ile 6 yıllık evliliğini geçen yıl ocakta bitiren Asena Atalay, ayrılık sonrası yaptığı röportajda "Caner'in aşk haberini sunmam" demişti.