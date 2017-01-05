Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akupunktur Derneği Başkanı Dr. Murat Topoğlu'nun konuk olduğu 'Her Şey Dahil' programında, stres düşmanı besinler konusu işleniyordu. Limondan örnek veren Topoğlu, yarım limonun üstüne biraz tuz döküp suyunu içmenin stresi azalttığını anlattı.



Çağla Şıkel, bu öneriyi canlı yayında denedi ve daha sonra partneri Alişan'a limon suyunu içirdi. Ancak ünlü türkücü, yarım limondaki su ağzına değdiği anda boğulma tehlikesi atlattı. Alişan, 5 dakika boyunca ekranda yer almadı.



Programın sonlarına doğru tekrar programa dahil olan Alişan, bir an için ömrünün son anlarını yaşadığını sandığını söyledi.