Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şikâyet rekoru kıran evlilik programlarına yine ceza verdi. Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendiren RTÜK, Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV’deki evlilik programlarına müeyyide uyguladı. RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Üst Kurul yılın ilk toplantısında evlilik programlarını ele aldı. Evlilik programlarıyla ilgili vatandaşlardan Üst Kurula son bir yılda, 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası ve elektronik posta adresi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden binlerce şikâyet geldi. Bu kapsamda, 2015’te evlilik programlarıyla ilgili 7 bin 297 şikayet gelirken, bu sayı 2016’da rekor artışla 94 bin 792’ye ulaştı. Buna göre, Kanal D’de yayınlanan “Kısmetse Olur”, 45 bin 591 başvuruyla en fazla şikâyet edilen program oldu. Fox TV’de yayınlandığı dönem 14 bin 801, Star TV’ye geçtikten sonra 6 bin 752 şikâyet alan “Zuhal Topal’la” programı ikinci sırada yer aldı. ATV’deki “Esra Erol’da” 15 bin 498, Show TV’deki “Evleneceksen Gel” 12 bin 186 ve Flash TV’deki “Dest-i İzdivaç” ise 290 şikâyet aldı. Üst Kurul, bu çerçevede Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV’deki evlilik programlarına para cezası verdi. Ayrıca TV 8’deki “Göz6” adlı programa da ceza verildi.

Ne kadar ödüyorlar?

RTÜK, cezai işlem uyguladığı kanalı Maliye Bakanlığına iletiyor. Ceza aslında programa ya da kişiye kesilmiyor. Şikâyet konusu programı hangi kanal yayınlıyorsa ceza da o kanala kesiliyor. Cezanın miktarı ise kanalın bütün programlardan elde ettiği aylık gelirin yüzde 1’i şeklinde uygulanıyor. Bu yüzden her kanalın ödeyeceği ceza miktarı birbirinden farklılık gösteriyor. Eğ­­lence programı statüsünde olduğu için RTÜK’ün bu programları yayından kaldırma ya da yayını karartma yetkisi bulunmuyor.