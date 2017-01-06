Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör olaylarını değerlendiren şarkıcı Yeşim Salkım “Korkmuyoruz. Allah’ın yazdığı yazıdan ötesi yok. Birilerinin istediği bir şeyleri mi var, verelim onlara? Bir korku imparatorluğu oluşturulsun, insanlar iş yapmasın istiyorlar. Olur mu öyle şey? Doktor nasıl işe gidiyorsa, bakkal nasıl dükkânını açıyorsa, biz de işimize gideceğiz, siz de işinizi yapacaksınız. İnadına dışarı çıkıyoruz. İnadına konser, turne çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Bazı ünlü isimler de sosyal medyadan benzer mesajlar verdi:

Defne Samyeli: İnadına cesaret, dayanışma ve birlikle...

Işın Karaca: Haydi kalk ve silkelen Karaca... Yenilme ve yıkılma... Güzel bir gün olsun...

Nilgün Belgün: Hayata kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Eskisi gibi toplayacağız kendimizi ve çıkacağız sokaklara. Sinemaya tiyatroya konsere dostlarla buluştuğumuz akşam yemeklerine gideceğiz. Güleceğiz birlikte bu güzel ülkede. Biliyoruz ki bulutların arkasından mutlaka güneş çıkar. Hep birlikte umutla...