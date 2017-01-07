Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki filmi “Nerdesin Aşkım?” ile katıldığı festivallerden başarıyla dönen Merve Gezen’in, sosyal ve ekonomik açıdan birbirinden farklı dört kadını, Scrabble oyununun başına oturtarak trajik sonlarını masaya yatırdığı yeni filmi “Scrabble”, 2016 yılında festivalden festivale koştu. Pera Sinema’ya konuşan Gezen “Scrabble’da erkekler kadınlara nazaran çok daha duyarlı davrandılar ve onlar bu filmin yapılmasında çok büyük katkı sağladılar. Aslını sorarsanız işin garip tarafı destek için görüştüğümüz hiçbir kadın bize olumlu bir geri dönüş yapmadı” dedi. Gezen, sözlerine şöyle devam etti: Scrabble’ı yapmamdaki en büyük sebep Özgecan’ın öldürülmesidir. Zaten filmin senaryosunu yazarken karakterlerden birinin ismini de özellikle Özge koydum. Kadına şiddet çok büyük bir problem. Bu filmin yapımı 6 aydan fazla sürdü. Yalnızca yazımı için Türkiye’de son 5 senede öldürülen kadın cinayetleriyle ilgili yüzlerce haber okudum...