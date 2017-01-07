Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce İçerde dizisine hayran olduğunu belirten Kenan İmirzalıoğlu hakkında, diziye katılacağı söylentiler yayılmıştı. Gazetecilerin ayak üstü sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, diziyi yine öve öve bitiremedi.

"ŞİMDİLİK YOK"

Kenan İmirzalıoğlu'na 'İçerde' dizisine transfer olduğu yolundaki söylentiler sorulunca, "Ne güzel dizi değil mi! Kim içeride, kim dışarıda belli değil. 'İçerde misin?' derseniz, değilim. Hayır, şimdilik öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"İNADINA MÜCADELE"

İmirzalıoğlu teröre tepki olarak pazartesi günü İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan Beşiktaş Şehitler Tepesine yapılacak yürüyüşe katılacağını açıkladı. "Herkesi bekleriz, inadına mücadele, inadına kenetlenme" ifadelerini kullandı.

Milliyet