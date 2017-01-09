Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de ve dünyanın 50’den fazla ülkesinde 3 sezondur yayında olan ve yayınlandığı ülkelerde de rating rekorları kıran Paramparça, önceki hafta Macaristan’da yayınladığı TV2 kanalının yetkililerini ve ülkenin en ünlü TV dergisi Telenovella’nın editörlerini ağırladı. Derginin geçtiğimiz günlerde yayınlanan son sayısına kapak olan Erkan Petekkaya, bütün dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verdi. Petekkaya, ülkemizi içeriden ve dışarıdan yıkmak isteyen düşmanların hedeflerine ulaşamayacağını belirterek, ‘Birlik ve beraberlik içindeyiz’ diyerek Avrupa ülkelerine mesaj verdi. Dünyanın en çok ilgi gösterdiği dizilerden biri olan ‘Paramparça’nın setini bugüne kadar CNN International, İsveç Devlet Televizyonu Sveriges Television (SVT), Fransa’nın en büyük kanalı France 5, Panama’dan Telemetro Canal 13 ve Bulgar kanalı BTV’nin de aralarında olduğu çok sayıda yabancı basın ziyaret etti.