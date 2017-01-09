Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

¥ Dizide canlandırdığınız İdil katlanılması zor bir karakter gibi. Onun sevdiğiniz ve sevmediğiniz tarafları neler?

Evet, İdil katlanılması zor biri fakat onu İdil yapan etkenlerden biri de bu zaten. Hayatta hep yalnız kalmış bir kız, teorik olarak yalnız sayılmasa da mental açıdan yalnızlığını çok derin yaşıyor. Bu sebeple de yalnızlığını, kırılganlığını baskın hatta sert bir karaktere dönüşerek bastırıyor. Bir bakıma yalnız kalmaktan da korkuyor. Diğer gençlerle uğraşmasının bir sebebi de kendi arkadaşlarını kıskanması ve paylaşamaması…

¥ Dizinin kadrosuna nasıl dâhil oldunuz?

Ben “O Hayat Benim” dizisi devam ederken menajerim Tuncay Altınoğlu ile tanıştım. Çok iyi anlaştık, çalışmaya başladık. Bir süre sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz’ın deneme çekimine gittik. Orada da Cemal Şan ile tanıştım ve deneme çekimi yaptık. Kısa bir süre sonra kadroya dâhil edildim.

¥ Çok genç bir oyuncusunuz. Sizi ekrandan tanıyoruz ama Ecem Baltacı’ya dair çok fazla şey bilinmiyor. Ecem Baltacı kimdir?

Pek konuşkan biri değilimdir. Şimdi böyle söyleyince soğuk biriymişim gibi düşünülmesin sadece laubaliliği sevmeyenlerdenim. Samimiyete çok önem veririm. Sessiz, sakin biriyimdir. Hiçbir olaya karamsarlıkla yaklaşmam çünkü benim için pozitif olmak çok önemlidir.

¥ Oyuncu olmasaydınız ne olurdunuz?

Lisede resim bölümü okudum. Şu anda plastik sanatlar bölümündeyim. Kendimi bildim bileli hep sanatla ilgilendim. Okuduğum bölümü çok seviyorum lakin oyuncu olmasaydım yaptığım herhangi bir işten tatmin olamazdım.

¥ Kick Boks yaparken çekilmiş bir videonuz var. Ne zamandan beri bu sporla uğraşıyorsunuz?

Kick Boks’a bir yıl önce başladım. Yorucu ama aynı zamanda dinlendirici bir spor benim için. Şu sıralar çalıştığım için ara vermek durumunda kaldım. Hem çok zamanım yok hem de yanlış bir hareket sonucu doğabilecek hasarlardan korkuyorum...